توقيع اتفاقيات بين السعودية والصين بنحو 65 مليار دولار

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وصل أمس إلى بكين المحطة الخامسة في جولته الآسيوية، في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.



وقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والعسكرية الهامة ومذكرات تفاهم بنحو 65 مليار دولار.



وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل إلى جمهورية الصين الشعبية، الأربعاء، قادماً من اليابان، حيث كان في استقباله بمطار بكين الدولي مستشار الدولة يانغ قيتشي.



زيارة الملك سلمان إلى الصين هي المحطة الخامسة في جولته الآسيوية بعد زيارة استمرت 4 أيام إلى اليابان، اجتمع خلالها خادم الحرمين بالإمبراطور كيهيتو، كما أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء شينزو آبي.



يذكر أن جولة خادم الحرمين الشريفين التاريخية الى دول آسيا الكبرى بدأت في 26 فبراير بزيارة إلى كل من ماليزيا، وإندونيسيا، وسلطنة بروناي واليابان. كما من المقرر أن تشمل الجولة بعد الصين، كل من المالديف، والأردن.