"جنيف".. جولة جديدة لدي ميستورا تشمل السعودية وروسيا
أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق عن جولة جديدة للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا تشمل السعودية وروسيا.
وبحسب الأمم المتحدة يتواجد دي ميستورا حاليا في الرياض في إطار الجهود المبذولة من أجل عقد جولة جديدة من مباحثات جنيف.
من جهتها، أكدت الخارجية الروسية زيارة المبعوث الأممي إلى موسكو غدا الأربعاء لإجراء مزيد من المشاورات مع المسؤولين الروس.
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