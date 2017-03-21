تركيا والكويت يتفقان على تعزيز التعاون في المجال الديني

وقعت رئاسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، لوضع استراتيجيات للدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وتعزيز التعاون في المجالات الدينية والثقافية.

ووفقا لنص المذكرة التي تم توقيعها أمس في المجمع الرئاسي التركي ضمن زيارة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى تركيا، يتعاون البلدان في الجهود الهادفة للدعوة إلى الإسلام بالطرق المختلفة، ويتبادلان التجارب والمعلومات فيما يتعلق بمواجهة الحركات التكفيرية والإرهابية، والتيارات التي تميل للعنف، والتي تهدد أمن واستقرار المجتمعات الإسلامية.

وتنص المذكرة على أن يتبادل البلدان المطبوعات التي تعمل على تقوية الجوهر الرئيسي للإسلام ومواجهة التيارات المتطرفة والعنيفة، وأن يدشنا برامج مشتركة لتوعية الشباب في مواجهة التيارات المتطرفة والتكفيرية.

كما اتفق البلدان على العمل المشترك من أجل طبع وتوزيع المصحف الشريف، ونشر الأحاديث والسنة والنبوية، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالعمل من أجل إعادة المساجد لتصبح مراكزا لنشر العلم والدين.

كما سيتعاون البلدان على تنظيم اجتماعات لعلماء الدين، تبحث إجراء الأبحاث حول سبل حماية وتقوية وإحياء التراث الإسلامي، والعمل على إيجاد حل للمشاكل المعاصرة.

ووفقا للمذكرة، يتبادل البلدان التجارب والمعلومات بخصوص دعم المؤسسات الإسلامية الدولية، وحول المشرعات الإنسانية والخيرية.

ووصل سمو الأمير، أنقرة أول أمس الإثنين، في إطار زيارة رسمية تواصلت حتى اليوم الأربعاء، والتقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم.

(الأناضول)