جنيف.. وصول الوفود السورية والمحادثات تنطلق رسمياً غداً
أفادت مصادر اعلامية إلى جنيف بأن الافتتاح الرسمي لمحادثات جنيف حول سوريا سيكون الجمعة بدل اليوم الخميس، وذلك لوجود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في أنقرة .
وأضافت أن جميع الوفود وصلت إلى العاصمة جنيف ، وأن مساعد دي ميستورا سيجتمع مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات ظهر الخميس، في حين أشارت إلى أن جهاد مقدسي، أحد ممثلي مجموعة أو ما يعرف بـ منصة القاهرة هو أبرز الغائبين عن هذه الجولة.
إلى ذلك، أفادت تلك المصادر بأنه لن تكون هناك جلسة موسعة افتتاحية على اعتبار أن هذه الجولة هي امتداد للجولة التي سبقتها أي جنيف4.
يذكر أن المعارضة السورية كانت اجتمعت في الرياض الأسبوع الماضي على مدى يومين (17 مارس) تحضيراً لمحادثات جنيف.
وبحثت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري مسارات التفاوض في جنيف مع أعضاء في الهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض والوفود الاستشارية والإعلامية.
وشددت الهيئة العليا للمفاوضات على التمسك بتراتبية البحث في الملفات الثلاثة، وهي الانتقال السياسي والدستور والانتخابات، مع عدم رفض البحث في قضية الإرهاب، مع اعتبارها أن فرص نجاح جولة جنيف المقبلة ضئيلة جدا أو حتى معدومة.
وكانت الجولة الأخيرة من محادثات جنيف4 عقدت في 23 فبراير الماضي، وشهدت جدلاً حول الأجندة وتراتبية الملفات المطروحة للبحث، ليتم بعدها التأكيد من قبل وفد المعارضة السورية على أولوية الانتقال السياسي.
وقدم في حينها المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا، ورقة من 12 بنداً عن المبادئ الأساسية العامة للحل في سوريا، وقد اعتبرت مقبولة من قبل المعارضة.
يشار إلى أن تلك المحادثات تنطلق على وقع اشتباكات عنيفة عند أطراف دمشق، ورفض النظام السوري لقاء دي ميستورا في دمشق، فضلاً عن عدم مشاركة فصائل المعارضة في أستانا 3.
المواضيع الأكثر قراءة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو يرتفع إلى 328ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند مستوى 304ر0 دينار في حين ارتفع اليورو إلى مستوى 328ر0 دينار مقارنة بأسعار ... التتمة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو يرتفع إلى 328ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند مستوى 304ر0 دينار في حين ارتفع اليورو إلى مستوى 328ر0 دينار مقارنة بأسعار ... التتمة
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 21 سنتا ليبلغ 47ر48 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 21 سنتا في تداولات امس ليبلغ 47ر48 دولار أمريكي مقابل 26ر48 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر ... التتمة
نص البيان الختامي لأعمال المؤتمر ال24 للاتحاد البرلماني العربي
تنشر شبكة الدستور الإخبارية نص البيان الختامي لأعمال المؤتمر ال24 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط في الفترة من 19 ... التتمة