جنيف.. وصول الوفود السورية والمحادثات تنطلق رسمياً غداً

أفادت مصادر اعلامية إلى جنيف بأن الافتتاح الرسمي لمحادثات جنيف حول سوريا سيكون الجمعة بدل اليوم الخميس، وذلك لوجود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في أنقرة .



وأضافت أن جميع الوفود وصلت إلى العاصمة جنيف ، وأن مساعد دي ميستورا سيجتمع مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات ظهر الخميس، في حين أشارت إلى أن جهاد مقدسي، أحد ممثلي مجموعة أو ما يعرف بـ منصة القاهرة هو أبرز الغائبين عن هذه الجولة.



إلى ذلك، أفادت تلك المصادر بأنه لن تكون هناك جلسة موسعة افتتاحية على اعتبار أن هذه الجولة هي امتداد للجولة التي سبقتها أي جنيف4.



يذكر أن المعارضة السورية كانت اجتمعت في الرياض الأسبوع الماضي على مدى يومين (17 مارس) تحضيراً لمحادثات جنيف.



وبحثت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري مسارات التفاوض في جنيف مع أعضاء في الهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض والوفود الاستشارية والإعلامية.



وشددت الهيئة العليا للمفاوضات على التمسك بتراتبية البحث في الملفات الثلاثة، وهي الانتقال السياسي والدستور والانتخابات، مع عدم رفض البحث في قضية الإرهاب، مع اعتبارها أن فرص نجاح جولة جنيف المقبلة ضئيلة جدا أو حتى معدومة.

وكانت الجولة الأخيرة من محادثات جنيف4 عقدت في 23 فبراير الماضي، وشهدت جدلاً حول الأجندة وتراتبية الملفات المطروحة للبحث، ليتم بعدها التأكيد من قبل وفد المعارضة السورية على أولوية الانتقال السياسي.



وقدم في حينها المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا، ورقة من 12 بنداً عن المبادئ الأساسية العامة للحل في سوريا، وقد اعتبرت مقبولة من قبل المعارضة.



يشار إلى أن تلك المحادثات تنطلق على وقع اشتباكات عنيفة عند أطراف دمشق، ورفض النظام السوري لقاء دي ميستورا في دمشق، فضلاً عن عدم مشاركة فصائل المعارضة في أستانا 3.