دي ميستورا يستقيل من منصبه كمبعوث أممي لسوريا
أفاد مصدر إعلامي في نيويورك من مصدر رسمي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، السبت، أن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا سيقدم استقالته في منتصف إبريل القادم لأسباب شخصية حسب المصدر، وهو مرشح لتولي منصب نائب رئيس البرنامج الانمائي للأمم المتحدة.
وبحسب معلومات فإن من بين المرشحين لخلافة دي ميستورا وزيرَ الخارجية البوسني السابق حارث سيلاديتش الذي يجيد العربية، أو سيغريد كاغ رئيسة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية التي نجحت في تجريد النظام من سلاحه الكيمياوي بقرار أممي.
جاء ذلك بعد انتهاء اليوم الأول من المحادثات السورية الجديدة في جنيف، حيث قال المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أمس الجمعة، إنه لا يتوقع معجزات ولا حتى انهيارا للمفاوضات.
وأكد أنه ينبغي على روسيا وإيران وتركيا عقد المزيد من المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في سوريا في أقرب وقت ممكن من أجل السيطرة على الوضع "المقلق" على الأرض.
ويتوسط دي ميستورا في جولة محادثات سياسية جديدة هي الخامسة في جنيف ، لكن لا يتوقع أن تحقق تقدما كبيراً، في حين من المفترض أن تهدف المحادثات المنفصلة التي ترتبها روسيا وإيران وتركيا- في أستانا عاصمة كازاخستان إلى ضمان وقف إطلاق النار.
المواضيع الأكثر قراءة
فيديو مسرب لـ GalaxyS8.. يظهر سرعة النقر
لم يبقَ للإعلان عن الهاتف الذكي الذي ينتظره كثيرون غالاكسي إس8، إلا أيام معدودة، ومع ذلك لا تزال التسريبات المتعلقة بالجهاز تتوالى على نحو ... التتمة
التحالف يحقق بمقتل مدنيين بالموصل والمعركة تتوقف
قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إنه فتح تحقيقا في مقتل عشرات المدنيين غرب الموصل نتيجة غارة جوية نُفذت بناء على طلب الجيش العراقي، ... التتمة
دي ميستورا يستقيل من منصبه كمبعوث أممي لسوريا
أفاد مصدر إعلامي في نيويورك من مصدر رسمي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، السبت، أن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا سيقدم استقالته في منتصف إبريل ... التتمة
قيادي بحزب العدالة المغربي: ليس هناك سياسة بدون تنازلات
قال قيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، إنه "ليس هناك سياسة بدون تنازلات"، وذلك في تعليقه عن توصل رئيس الحكومة المكلف سعد الدين ... التتمة