مشعل يتهم إسرائيل باغتيال مازن فقها

خالد مشعل

اتهم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، خالد مشعل، إسرائيل باغتيال الأسير المحرر مازن فقها.



وفي كلمة وجهها إلى حفل نظمته حماس بقطاع غزة لتأبين فقها، قال مشعل إن إسرائيل وجهت رسالة واضحة إلى حماس من خلال تنفيذها عملية اغتيال فقها، مؤكدا أن الصراع سيبقى مفتوحا، "وإذا كانت إسرائيل تغير قواعد اللعبة فقيادة الحركة بكل مكوناتها العسكرية والسياسية تقبل التحدي ولا تبالي".



وتابع مشعل "إرادتنا وإيماننا أقوى من سلاحهم، والحرب سجال، نقتلهم ويقتلوننا، وسننتصر عليهم في النهاية".



وكانت حماس قد توعدت بالرد بشكل قاس على اغتيال فقها وبالطريقة المناسبة التي توازي حجم هذه الجريمة.



واستشهد فقها بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من مسلحين مجهولين في منطقة تل الهوى جنوبي مدينة غزة.



وقال القيادي في الحركة فوزي برهوم إن "العدو الإسرائيلي هو الذي يقف وراء هذه الجريمة، وهو الذي خطط ونفذ بمشاركة عملائه على الأرض".



(الجزيرة)