أردوغان: يا أسد القاتل كيف ستتخلص من آهات ضحايا خان شيخون؟
ندّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالهجوم الكيماوي في إدلب السورية، وقال "يا أسد القاتل(رئيس النظام بشار الأسد) كيف ستتخلص من آهات هؤلاء(الضحايا)؟".
جاء ذلك في خطاب وجهه للجماهير خلال مشاركته في افتتاح مشاريع تنموية بولاية بورصة، غربي تركيا، أمس الأربعاء.
وأضاف أردوغان "لقد استشهد على يد هؤلاء (نظام الأسد) أكثر من 100 مدني بالأسلحة الكيمياوية، بينهم أكثر من 50 طفل، يا أسد القاتل كيف ستتخلص من آهات هؤلاء؟".
وأكد أردوغان أن تركيا تعمل كل ما بوسعها من أجل إسعاف المصابين من الهجوم الكيماوي، مبيناً أن ذلك غير كافي ويبعث على الحزن.
كما انتقد الرئيس التركي موقف الأمم المتحدة حيال استخدام الأسلحة الكيماوية.
وخاطب الأمم المتحدة والعالم قائلا: "يا من تصمتون عن الهجوم الكيماوي، كيف ستبررون موقفكم؟".
وأكد أردوغان أن التنظيمات الإرهابية وداعميها لن يتمكنوا من إعاقة مسيرة تقدم تركيا.
وأضاف: "فليعلم الذين يظنون أن تركيا ستركع لهم باستخدامهم التنظيمات الإرهابية ضدها، إن صيفاً ساخناً ينتظرهم".
وفي وقت سابق من صباح أمس الأول الثلاثاء، قتل حوالي 100 مدنيا بينهم العديد من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 500 آخرين، في هجوم كيميائي نفذه نظام بشار الأسد، على بلدة خان شيخون جنوبي محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وعقب الهجوم الكيميائي، قصفت طائرات لم يتم التعرف على هويتها بعد، مستشفى ومركزا للدفاع المدني في المنطقة أثناء استمرار عمليات الإنقاذ.
وأدانت الأمم المتحدة الهجوم الكيميائي، وقرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ حول الهجوم أمس.
(الأناضول)
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