هيلي تدعو السعودية للتواصل مع قطر لحل الأزمة

دعت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نكي هيلي السعودية إلى التواصل مع قطر لحل الأزمة الخليجية، معتبرة أن الأوضاع الحالية تشكل فرصة مواتية لتوجيه الخطاب إلى كلا البلدين والضغط عليهما معا.

وفي ردها على سؤال خلال جلسة استماع في الكونغرس عن سبب التضارب والتناقض في السياسة الخارجية الأميركية، قالت هيلي إنه رغم وجود الروابط مع قطر ووجود القاعدة العسكرية هناك فإن أولوية الرئيس الأميركي دونالد ترمب هي قطع تمويل الإرهاب، لكن في الوقت نفسه "نخاطب السعودية ونقول لها عليك أن تتحدثي مع قطر، وفي الوقت نفسه أن تتوقفي عما تفعلينه. إنها فرصة للضغط عليهما معا".



وأضافت هيلي أن الإدارة الأميركية الحالية لم تناقش مسألة إدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب، مشيرة إلى أنها شخصيا تعتقد أن الإخوان المسلمين جزء من المشكلة لا الحل.