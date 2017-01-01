ايطاليا تؤكد الثقة بجهود سمو امير الكويت في راب الصدع الخليجي

وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو خلال لقائه مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف

اكد وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو أمس الاربعاء ثقة بلاده في جهود سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد في رأب الصدع الخليجي.

وقالت الخارجية الايطالية في بيان ان الفانو بحث مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف الازمة الخليجية وكذلك مسار تطبيق الاتفاق النووي الموقع بين ايران ومجموعة الست بالاضافة الى مسائل ثنائية ودولية محل اهتمام مشترك.

واضاف البيان ان الوزير الايطالي اعرب عن الامل بان "تعود اطراف الازمة الخليجية قريبا الى الحوار من اجل ايجاد حل" مؤكدا بهذا السياق الثقة في جهود الوساطة التي يقودها سمو امير دولة الكويت.

وبشأن الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة الست دعا الوزير الايطالي الجانب الإيراني الى "مواصلة تنفيذ الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم2231 بحسن نية " معربا عن دعم بلاده لإعادة ادماج إيران في النظام المالي الدولي.

وبحسب البيان قدم الفانو دعوة رسمية الى ظريف للمشاركة في الدورة الثالثة لمؤتمر حوارات المتوسط لعام 2017 المقرر عقدها في ايطاليا في نوفمبر المقبل معتبرا أن مداخلة ظريف في هذا المؤتمر ستشكل قيمة مضافة في المناقشات حول قضايا البحر المتوسط.

وكان ظريف الذي وصل الى روما أمس اجتمع برئيس الوزراء باولو جينتيلوني ومع رئيسة مجلس النواب لاورا بولدريني التي بحثت معه معه مسألة احلال الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وبشكل خاص الأزمة السورية.(كونا)