جونسون يلتقي أمير قطر ويدعم وساطة الكويت

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في الدوحة مساء أمس السبت.



وقالت وكالة الأنباء القطرية إن اللقاء تناول آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الخليجية، وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي والدولي.



وأكد الوزير البريطاني دعم المملكة المتحدة وساطة دولة الكويت لحل الأزمة ورأب الصدع، كما تناول اللقاء مجمل القضايا التي تهم البلدين، لا سيما ظاهرة الإرهاب والتطرف.



وكان وزير الخارجية البريطاني قال في الكويت إن الحصار المفروض على قطر غير مرحّب به، وقال إن "ما يريد الناس رؤيته هو وقف تصعيد الأزمة"، مستبعدا أي احتمال للتصعيد العسكري.



مكافحة الإرهاب

وأضاف الوزير "إننا نسعى للتفاهم مع جميع أصدقائنا في المنطقة حول مكافحة تمويل الإرهاب".



وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن جونسون سيحث خلال جولته الخليجية الحالية جميع الأطراف على الاصطفاف خلف جهود الوساطة الكويتية التي تدعمها بريطانيا بشدة، وعلى العمل على تخفيف حدة التصعيد وضمان وحدة الخليج من أجل الاستقرار الإقليمي.



وكان جونسون التقى أمس الأول في السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.



ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الاثنين المقبل أيضا إلى الكويت، حيث سيلتقي مسؤولين كويتيين رفيعي المستوى لبحث الجهود المبذولة لحل الأزمة الخليجية.



كما أعربت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناويرت عن قلق واشنطن من استمرار الأزمة الخليجية بعد وصولها إلى طريق مسدود، وهو ما قد يطيل أمدها إلى أسابيع أو شهور.



(وكالات)