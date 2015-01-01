ترامب: إيران تلتزم بالاتفاق النووي لكنها لا تزال تهديدا خطيرا



(رويترز) - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن إيران تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية لكن واشنطن حذرت من أن طهران تنتهك روح الاتفاق وقالت إنها ستبحث عن سبل لتعزيزه.



كانت هذه المرة الثانية التي يشهد فيها ترامب بالتزام إيران بالاتفاق منذ توليه السلطة في يناير كانون الثاني برغم انتقاده له خلال حملته الانتخابية في 2016.



وقال مسؤولون في إدارة ترامب أطلعوا الصحفيين على القرار يوم الاثنين إنه يجري إعداد عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية وبسبب مساهمتها في التوترات بالمنطقة.



وبموجب القانون الأمريكي يتعين على وزارة الخارجية أن تبلغ الكونجرس كل 90 يوما بمدى التزام إيران بالاتفاق النووي. وكان أمام ترامب مهلة حتى يوم الاثنين لاتخاذ قرار.



وقال مسؤول كبير في الإدارة إن القرار قضى بالتزام إيران باتفاق 2015 لكن ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون يعتقدان أن إيران "لا تزال أحد أخطر التهديدات للمصالح الأمريكية وللاستقرار في المنطقة".



وسرد المسؤول قائمة اتهامات بشأن سلوك إيران في المنطقة منها تطويرها للصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب وللمتشددين وتواطؤها في أعمال وحشية ارتكبت في سوريا وتهديدها للممرات المائية بالخليج.



وقال المسؤول "الرئيس ووزير الخارجية يعتبران أن تلك الأنشطة الإيرانية تقوض بشدة المقصود من الاتفاق وهو المساهمة في السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. نتيجة لذلك يرى الرئيس ووزير الخارجية والإدارة بأكملها أن إيران تنتهك بلا شك روح الاتفاق".



وأضاف أن إدارة ترامب تعتزم تطبيق استراتيجية من أجل "التصدي لشمولية السلوك الإيراني الشرير" وليس فقط التركيز على الاتفاق النووي الإيراني.



ومضى يقول إن الإدارة تبحث أيضا عن سبل لتعزيز الاتفاق النووي وتطبيقه بشكل أشد صرامة مشيرا إلى مخاوف من أن الاتفاق سيسمح لإيران مع مرور الوقت بالسعي صراحة لتخصيب الوقود النووي على نطاق صناعي.



وقال المسؤول الكبير "نحن في فترة سنعمل فيها مع حلفائنا لاستكشاف خيارات للتصدي لعيوب الاتفاق وهي كثيرة".