إيران تأمل ألا يؤدي الصراع في اليمن لمواجهة مباشرة مع السعودية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه يأمل ألا يؤدي الصراع في اليمن إلى مواجهة مباشرة بين إيران والسعودية.

وقال ظريف أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك إن الحرب الأهلية في اليمن لا تحقق مكاسب لأي طرف.

وأشار إلى أنه على الرغم من عدم الاتفاق بين طهران والرياض بشأن سوريا واليمن، تستطيع الدولتان العمل معا من أجل إنهاء الصراع في البلدين.

وتدعم طهران والرياض أطرافا مختلفة في سوريا واليمن.

ففي اليمن، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

كما ترفض الرياض بقاء حليف إيران الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ظريف أكد أن الحرب الأهلية في اليمن لا تحقق مكاسب لأي طرف

وفرضت السعودية ودول عربية أخرى عقوبات على قطر، وذلك بعد توجيه عدة اتهامات للدوحة من بينها التحالف مع طهران.

وفي مايو/أيار الماضي، وصف الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إيران بأنها "رأس حربة الإرهاب العالمي".