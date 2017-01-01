نائب وزير الخارجية: إيران سترد على أي عقوبات أمريكية جديدة

نقلت وسائل إعلام حكومية إيرانية عن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي قوله يوم الأربعاء إن إيران سترد إذا ما أقرت الحكومة الأمريكية فرض عقوبات جديدة عليها.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن عراقجي وهو كبير المفاوضين النوويين قوله إن العقوبات التي يجري بحثها في الكونجرس الأمريكي "تمثل عملا عدائيا واضحا تماما".

ولم يحدد الإجراءات التي سترد بها إيران.

ولم يتضح متى سيحال مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران وروسيا وكوريا الشمالية إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس دونالد ترامب فيصبح قانونا أو يرفضه.

ومن ناحية أخرى أصدر ترامب تهديدا مستترا لإيران يوم الثلاثاء وحثها على الالتزام بشروط اتفاق نووي مع القوى الكبرى وإلا واجهت "مشكلات كبيرة جدا".

وبعد أسبوع من إعلان التزام إيران بالاتفاق النووي الذي تفاوض عليه الرئيس الأمريكي الديمقراطي السابق باراك أوباما، أوضح ترامب أنه ما زال قلقا للغاية من طهران.

ونقلت الوكالة عن عراقجي قوله إن العقوبات الجديدة يمكن أن تقلص المزايا التي تحصل عليها إيران بموجب الاتفاق النووي.

وأضاف "أمريكا تعهدت بتنفيذ الاتفاق النووي بنية حسنة وفي مناخ بناء وبالامتناع عن أي خطوات يكون لها تأثير على التنفيذ الناجح للاتفاق".