(سحب جناسي) 150 بريطاني!

أفادت مصادر بريطانية أن الحكومة بصدد سحب الجنسية من أكثر من 150 شخصا مما سيحرمهم من حق العودة إلى المملكة المتحدة.

وتشمل القائمة جهاديين سافروا للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق بالإضافة إلى فتيات ونساء.

وتقتصر الإجراءات على من يحملون جنسية ثانية إلى جانب الجنسية البريطانية.

تقرير عصام العكرماوي.

ورغم هذه الاجراءات إلا أن الحكومة البريطانية صرحت بأن تقديمهم للمحاكمة يبقى الخيار الأفضل.