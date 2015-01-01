روحاني: إيران يمكنها الانسحاب من الاتفاق النووي خلال ساعات

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، إن إيران يمكنها الانسحاب من الاتفاق النووي "خلال ساعات" في حال استمرت الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على دولته.

وأضاف روحاني في كلمة ألقاها في مجلس الشورى: "إيران يمكنها ترك الاتفاق النووي خلال ساعات إذا فرضت أمريكا عقوبات أخرى،" حسبما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي. وتابع: "على السياسيين الجدد في أمريكا أن يعلموا أن تجربة الحظر والإملاءات الفاشلة لإدارتهم السابقة قد جرتهم إلى طاولة المفاوضات، وإن كانوا يتطلعون لإعادة الكرة، فلا شك أننا سنعود في فترة قصيرة، ليس في غضون أسابيع أو أشهر بل خلال ساعات، إلى أوضاع أكثر تقدماً مما كنا عليه قبل بدء المفاوضات،" حسبما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

وحول إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترح روحاني أنها ليست شريكاً يُعتمد عليه، مشيراً إلى انسحاب إدارة ترامب من اتفاق باريس للمناخ والقيود الجديدة المفروضة على كوبا.

وكان روحاني أحد المهندسين الرئيسيين للاتفاق النووي في 2015 مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين. وأدى الاتفاق إلى رفع أغلب العقوبات الدولية من على إيران مقابل حدها من برنامجها النووي.

وأعلنت أمريكا، الشهر الماضي، عقوبات جديدة ضد كيانات وأفراد على صلة بإيران، بعد يوم من التأكيد على أن الحكومة الإيرانية التزمت بالاتفاق النووي. ورداً على ذلك، أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون، الأحد، يحدد خططاً "لمواجهة إجراءات أمريكا الإرهابية في المنطقة،" حسبما نقل تلفزيون إيران الرسمي "Press TV".

واتهمت أمريكا إيران بنشر الفوضى في الشرق الأوسط، وأدانت دعمها لجماعات تصنفها واشنطن بأنها إرهابية، إلى جانب إدانة واشنطن لدعم طهران للرئيس السوري، بشار الأسد.

وأدى روحاني اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية في وقت سابق من الشهر الجاري، وقال في خطاب تنصيبه إنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة. مضيفاً: "تصرفات الولايات المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق النووي تظهر أنه لا يمكن الوثوق بها.. يجب أن يعلم العالم أن أي قرار يتعلق بالاتفاق سيواجه برد فعل جماعي من الشعب وحكومة إيران