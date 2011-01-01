المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمرا باعتقال قائد بالجيش الوطني الليبي
أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمرا يوم الثلاثاء باعتقال قائد بالجيش الوطني الليبي وُجهت له اتهامات فيما يتعلق بالإعدام المزعوم لعشرات السجناء.
ويسعى ممثلو الإدعاء في هذه المحكمة العالمية الدائمة لجرائم الحرب إلى تسلم محمود الورفلي لمواجهة اتهامات بارتكابه جرائم قتل خلال الصراع المسلح في ليبيا.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن الورفلي" متهم بأنه ارتكب بشكل مباشر وأمر بارتكاب (عمليات) قتل كجريمة حرب" خلال سبع وقائع شملت 33 سجينا في يونيو حزيران ويوليو تموز 2017 في بنغازي وبالقرب منها.
ويسيطر الجيش الوطني الليبي على الجزء الشرقي من ليبيا ويضغط من أجل تعزيز وجوده في وسط وجنوب البلاد حيث يواجه منافسة على السيطرة على تلك المناطق من قوات مرتبطة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وجماعات أخرى.
ودعت الأمم المتحدة الجيش الوطني الليبي إلى وقف الورفلي عن العمل بعد أن أظهر فيديو في مارس آذار ما بدا أنها عملية إعدام يقوم فيها الورفلي بإطلاق النار على ثلاثة رجال كانوا راكعين في مواجهة جدار وأياديهم مربوطة خلف ظهورهم.
وقال الجيش إنه سيحقق في أي جرائم حرب محتملة لكنه لم يصدر أي تفاصيل عن هذا التحقيق.
وفي يونيو حزيران أظهر تسجيلان مصوران آخران ما بدا أنها عمليات إعدام مماثلة نفذها جنود من الجيش الوطني بناء على أوامر الورفلي.
والمحكمة الجنائية الدولية مختصة بجرائم الحرب في ليبيا بعد إحالة من مجلس الأمن الدولي في عام 2011 وتحقق بالفعل في مزاعم عن ارتكاب أعمال وحشية هناك.
المواضيع الأكثر قراءة
العراق: تسلمنا طلباً رسمياً من المملكة لفتح قنصلية سعودية في النجف
كشف السفير العراقي لدى المملكة الدكتور رشيد العاني أن بلاده تسلمت طلباً رسمياً من المملكة لفتح قنصلية عامة لها بمدينة النجف، مؤكداً أن الطلب قُوبل ... التتمة
روحاني: إيران يمكنها الانسحاب من الاتفاق النووي خلال ساعات
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، إن إيران يمكنها الانسحاب من الاتفاق النووي "خلال ساعات" في حال استمرت الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على دولته.وأضاف ... التتمة
إسرائيل تعتقل الشيخ رائد صلاح من منزله
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، من منزله في مدينة أم الفحم (شمال).جاء ذلك بحسب تصريح ... التتمة
استقالة 3 أعضاء من مجلس استشاري لترامب خلال 24 ساعة
استقال مستشاران من "لجنة المصنعين الأمريكيين" التي تقدم النصح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليرتفع إلى 3 عدد المستشارين المستقيلين من اللجنة خلال 24 ساعة، على ... التتمة