يلدريم يعلن تسليم معبر “إبراهيم الخليل” للحكومة العراقية

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، في كلمة ألقاها أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إنه تم اليوم الثلاثاء تسليم معبر إبراهيم الخليل الحدودي، للحكومة العراقية.

وأضاف أن “الحكومة العراقية ستتولى كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات العبور من المعبر المقابل لبوابة خابور في الجانب التركي”.

ولفت إلى أن “موظفين قادمين من بغداد سيتولون إدارة شؤون المعبر الذي كانت تشرف عليه إدارة إقليم شمال العراق”.

وفي وقت سابق اليوم، اجتازت قوات تركية وعراقية، معبر “خابور” التركي الحدودي، لتصل إلى معبر إبراهيم الخليل، الذي كان خاضعا لإقليم شمال العراق.

وفي الشأن الاقتصادي التركي، قال يلدريم “حققنا نموًا تجاوز 5% في النصف الأول من العام الحالي ونأمل أن يصل المعدل لنحو 7% نهاية العام”.

وأردف رئيس الوزراء أنه “عندما يتحقق ذلك، فإن تركيا ستكون الأولى في النمو الاقتصادي بين 20 دولة متقدمة”.