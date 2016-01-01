خامنئي: أمريكا هي العدو الأول لإيران

تنازل ما يزيد على 1300 أمريكي عن جنسيتهم خلال الربع الثالث، ما يجعل العدد الإجمالي لهذا العام مرشحًا لتجاوز المستوى القياسي المسجل في 2016، وفقًا ... التتمة