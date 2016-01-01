خامنئي: أمريكا هي العدو الأول لإيران
أنقرة (رويترز) - قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في خطاب بثه التلفزيون يوم الخميس إن الولايات المتحدة هي ”العدو الأول“ لإيران وإن طهران لن تذعن لضغوط واشنطن بشأن الاتفاق النووي.
وأضاف خامنئي ”عداء أمريكا تجاه الأمة الإيرانية...أمريكا هي العدو الأول لأمتنا... لن نقبل أبدا ترهيبهم بشأن الاتفاق النووي“.
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