بشار الأسد يلتقي بوتين في روسيا لبحث «فرص التوصل إلى تسوية«

في ذات السياق، قال بوتين إن التسوية السياسية السلمية في سوريا هي قضية رئيسية بعد انتهاء الحرب على الإرهاب، وأبلغه أن اجتماعهما جاء قبل زيارة لرئيسي تركيا وإيران إلى روسيا هذا الأسبوع.

وهنأ بوتين الأسد على إنجازاته في محاربة الإرهاب في سوريا، مؤكدا على أن عملية السلام في آستانة خطوة مهمة.