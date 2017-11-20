بشار الأسد يلتقي بوتين في روسيا لبحث «فرص التوصل إلى تسوية«
أفاد الكرملين اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع نظيره رئيس النظام السوري بشار الأسد، في منتجع سوتشي على البحر الأسود، أمس الإثنين.
وبحسب بيان صادر عن الكرملين فإن الرئيسان ” الحرب على الإرهاب وفرص التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا”.
ووجه الأسد شكره لبوتين ووزير الدفاع وقائد الأركان الروسيين على “دعمهم لسوريا”
(وكالات)
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