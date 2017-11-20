الرئيسية | العربي والدولي | بشار الأسد يلتقي بوتين في روسيا لبحث «فرص التوصل إلى تسوية«

بشار الأسد يلتقي بوتين في روسيا لبحث «فرص التوصل إلى تسوية«

55 minutes ago
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بشار الأسد يلتقي بوتين في روسيا لبحث «فرص التوصل إلى تسوية«

أفاد الكرملين اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع نظيره رئيس النظام السوري بشار الأسد، في منتجع سوتشي على البحر الأسود، أمس الإثنين.

وبحسب بيان صادر عن الكرملين فإن الرئيسان ” الحرب على الإرهاب وفرص التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا”.

ووجه الأسد شكره لبوتين ووزير الدفاع وقائد الأركان الروسيين على “دعمهم لسوريا”

في ذات السياق، قال بوتين إن التسوية السياسية السلمية في سوريا هي قضية رئيسية بعد انتهاء الحرب على الإرهاب، وأبلغه أن اجتماعهما جاء قبل زيارة لرئيسي تركيا وإيران إلى روسيا هذا الأسبوع.
وهنأ بوتين الأسد على إنجازاته في محاربة الإرهاب في سوريا، مؤكدا على أن عملية السلام في آستانة خطوة مهمة.
وقال  إنه “يعتزم إجراء محادثات مع أمير قطر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء من الشرق الأوسط بعد محادثاته مع الأسد.

(وكالات)


المواضيع الأكثر قراءة

(الهلال الاحمر) الكويتي يوزع مساعدات انسانية لمتضرري الزلزال في العراق

(الهلال الاحمر) الكويتي يوزع مساعدات انسانية لمتضرري الزلزال في العراق

اعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر العراقي اليوم الاثنين عن توزيع مساعدات اغاثية على المتضررين من الزلزال الذي ضرب مؤخرا ... التتمة

ضبط مخطوطة نادرة للتوراة غربي تركيا

ضبط مخطوطة نادرة للتوراة غربي تركيا

ضبطت قوات الأمن التركية مخطوطة أثرية نادرة للتوراة يعتقد أن عمرها سبعة قرون، منحوتة على جلد الغزال وبخط ذهبي في ولاية موغلا، غربي البلاد. وذكرت مصادر ... التتمة

الداخلية: إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات بقيمة 300 ألف دينار

الداخلية: إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات بقيمة 300 ألف دينار

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين إحباطها محاولة تهريب شحنة من مادة الحشيش المخدرة قادمة إلى البلاد من إحدى الدول المجاورة عن طريق البحر بقيمة ... التتمة

(الصليب الاحمر) الدولية تشيد بدور الكويت ومساهماتها السخية

(الصليب الاحمر) الدولية تشيد بدور الكويت ومساهماتها السخية

قالت نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر كريستين بيرلي اليوم الاثنين إن "دور الكويت ومساهماتها السخية طوال الأعوام لن تنسى".وأضافت بيرلي في كلمة افتتح ... التتمة