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تخريج 40 ضابطا كويتيا من دورة القيادة والأركان المشتركة بالسودان

2 hours 15 minutes ago
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الرئيس السوداني عمر البشير مع الضباط المتخرجين من دورة القيادة والاركان المشتركة الرئيس السوداني عمر البشير مع الضباط المتخرجين من دورة القيادة والاركان المشتركة

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