مشاركة دولة الكويت في الملتقيات العربية تعزز الروابط الاخوية

اكد وفد دولة الكويت المشارك في الملتقى الكويتي-المغربي المتعدد المجالات اليوم الخميس ان مشاركة دولة الكويت في الملتقيات العربية تندرج في اطار سعي القيادة السياسية الكويتية الى تعزيز الروابط الاخوية مع البلدان والشعوب العربية الشقيقة.

وقالت مديرة ادارة الاعلام العربي بوزارة الاعلام الكويتية لولوه عبدالله السالم والتي تترأس وفد الوزارة في الملتقى في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "مشاركة الوزارة في الملتقى تهدف الى تعريف الجمهور المغربي بمختلف مظاهر التطور الذي تشهده دولة الكويت خاصة في مجالات الاعلام والثقافة والفنون والادب والعلوم".

وأشادت بتفاعل الاعلام المغربي مع المشاركة الكويتية وتقديره للدور الريادي الذي تضطلع به دولة الكويت على الصعيدين العربي والاسلامي.

من جانبه قال رئيس قسم الاعلام بالهيئة العامة للصناعة وممثلها في الملتقى علي عبدالله جاسم ان مشاركة الهيئة في هذا الملتقى تأتي لعرض آخر انجازات التنمية المستدامة في دولة الكويت خاصة في مجال الصناعة والانفتاح على الخبرات المغربية وصولا الى عقد شراكات في مجال الانتاج الصناعي بين الجهات المعنية في البلدين.

وأعرب عن رغبة دولة الكويت بتعزيز انشطة هذا الملتقى وتوسيع مجالات المشاركة فيه بحيث يغدو مواجهة للتعاون بين البلدين ومنصة لتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين.

من جهته اكد ملاك صبحي مدير (مؤسسة سكاي كويت للمعارض والمؤتمرات) الجهة المنظمة للملتقى استعداده لتوسيع مجالات الملتقى ليضم مختلف الجهات والفعاليات الحكومية والخاصة في البلدين.

ودعا الجهات الحكومية في المغرب كما في الكويت الى اضفاء الرعاية اللازمة على هذا الملتقى نظرا لما يتيحه من فرص للتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان الملتقى الذي تتواصل فعالياته اليوم الخميس بمدينة الدار البيضاء شهد مشاركة مهمة لوفود من دولة الكويت يمثلون مختلف الجهات الحكومية خاصة وزارة الاعلام والامانة العامة للاوقاف والهيئة العامة للصناعة ما يترجم عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتخلل الملتقى الذي نظمته (مؤسسة سكاي كويت للمعارض والمؤتمرات) تحت رعاية الشيخة شيخة العبد الله الصباح ووزارة الاعلام الكويتية والسفارة الكويتية لدى المغرب على مدى اربعة ايام عدة فعاليات ثقافية واعلامية وتجارية شارك فيها ممثلون من كلا البلدين.(كونا)