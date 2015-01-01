جمعية السلام الكويتية تسير 15 شاحنة مساعدات من تركيا إلى الشعب السوري

اطلقت جمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية الكويتية اليوم الأربعاء حملة مساعدات إغاثية (قافلة الخير 5) من مدينة (هاطاي) جنوبي تركيا عبر بوابة باب الهوى الى الشعب السوري في الداخل.

وقال المدير العام للجمعية وعضو مجلس الادارة الدكتور نبيل العون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان أعضاء الجمعية والتي تضم متطوعين من أهل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي قاموا بتجهيز وتغليف سلات المواد الغذائية والملابس الشتوية في المستودعات المخصصة لذلك.

وأضاف ان فريق جمعية السلام قام أيضا بتجهيز 15 شاحنة بالخيام المقاومة للحرائق والبرد القارس والفرش والسجاد والمستلزمات الضروروية للأشقاء السوريين النازحين من شرق مدينة حلب.

وأشار العون الى ان المساعدات تضمنت شاحنتين محملتين بالخيام وثلاث شاحنات طحين وثلاث شاحنات سلات غذائية وشاحنتي مدافئ وشاحنتي فرش وثلاث شاحنات بطانيات.

وأكد حرص الجمعية على ايصال تلك المساعدات الإغاثية الى السوريين المستحقين في الداخل لافتا الى الزيارة المقرر ان يجريها أعضاء الجمعية الى مخيم (تل أبيض) بمدينة (شانلي أورفا) جنوب شرقي تركيا لتوزيع سلات غذائية على أكثر من 1200 أسرة لاجئة سورية.

وأضاف ان الفريق سيقوم أيضا بتوزيع مساعدات مالية على أكثر من 600 يتيم سوري لاجئ ومستلزمات نسائية على أكثر من ألف أرملة سورية بهدف تخفيف معاناتهم وآلامهم.

واعرب عن شكره لكل من ساهم في هذه الحملة الانسانية من أهل الكويت والخليج وللمؤسسات التركية الإغاثية على تعاونها في تسهيل مهمة الفريق وايصال المساعدات للسوريين في الداخل.

ودعا العون اصحاب الأيادي البيضاء من أهل الكويت والمقيمين على ارضها الطيبة الى المساهمة في حملتها التي انطلقت بالشهر الحالي لتسيير 30 شاحنة الى اللاجئين السوريين في الداخل في فبراير المقبل.

وضم الوفد الكويتي أمين صندوق الجمعية طارق العسكر وعضو مجلس الادارة عبدالله الشايجي ومدير المشاريع بالجمعية ضاري حمد البعيجان ومتطوعين من أهل الكويت والخليج. (كونا)