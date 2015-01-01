جمعية السلام الكويتية تسير 15 شاحنة مساعدات من تركيا إلى الشعب السوري
وقال المدير العام للجمعية وعضو مجلس الادارة الدكتور نبيل العون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان أعضاء الجمعية والتي تضم متطوعين من أهل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي قاموا بتجهيز وتغليف سلات المواد الغذائية والملابس الشتوية في المستودعات المخصصة لذلك.
وأضاف ان فريق جمعية السلام قام أيضا بتجهيز 15 شاحنة بالخيام المقاومة للحرائق والبرد القارس والفرش والسجاد والمستلزمات الضروروية للأشقاء السوريين النازحين من شرق مدينة حلب.
وأشار العون الى ان المساعدات تضمنت شاحنتين محملتين بالخيام وثلاث شاحنات طحين وثلاث شاحنات سلات غذائية وشاحنتي مدافئ وشاحنتي فرش وثلاث شاحنات بطانيات.
وأكد حرص الجمعية على ايصال تلك المساعدات الإغاثية الى السوريين المستحقين في الداخل لافتا الى الزيارة المقرر ان يجريها أعضاء الجمعية الى مخيم (تل أبيض) بمدينة (شانلي أورفا) جنوب شرقي تركيا لتوزيع سلات غذائية على أكثر من 1200 أسرة لاجئة سورية.
وأضاف ان الفريق سيقوم أيضا بتوزيع مساعدات مالية على أكثر من 600 يتيم سوري لاجئ ومستلزمات نسائية على أكثر من ألف أرملة سورية بهدف تخفيف معاناتهم وآلامهم.
واعرب عن شكره لكل من ساهم في هذه الحملة الانسانية من أهل الكويت والخليج وللمؤسسات التركية الإغاثية على تعاونها في تسهيل مهمة الفريق وايصال المساعدات للسوريين في الداخل.
ودعا العون اصحاب الأيادي البيضاء من أهل الكويت والمقيمين على ارضها الطيبة الى المساهمة في حملتها التي انطلقت بالشهر الحالي لتسيير 30 شاحنة الى اللاجئين السوريين في الداخل في فبراير المقبل.
وضم الوفد الكويتي أمين صندوق الجمعية طارق العسكر وعضو مجلس الادارة عبدالله الشايجي ومدير المشاريع بالجمعية ضاري حمد البعيجان ومتطوعين من أهل الكويت والخليج. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
وزارة الاوقاف: ندعم مشاركة الشباب بجائزة الكويت للتميز والابداع
اكدت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية اليوم الثلاثاء دعم مشاركة الشباب الكويتي للتسجيل في جائزة الكويت للتميز والإبداع في نسختها الثانية التي تنظمها وزارة ... التتمة
الفارس: (البرنامج الوطني) يسهم بتطوير المنظومة التعليمية
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس اليوم الثلاثاء اهمية (البرنامج الوطني لتطوير التعليم) في تحسين جودة المنظومة التعليمية ووضع السياسات ... التتمة
سيارة وطائرة بدون طيار وسائق افتراضي بسعر واحد
أزيح الستار عن تصميم أكثر أناقة لسيارة شركة فورد ذاتية القيادة من طراز "فيوجن". واحتفظ الطراز الجديد بنفس منصة المركبة ذاتية ... التتمة
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 15 سنتا ليبلغ 72ر51 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 15 سنتا في تداولات أمس الثلاثاء ليبلغ 72ر51 دولار أمريكي مقابل 87ر51 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي ... التتمة