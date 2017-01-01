الجيش الوطني اليمني يحرر مواقع إستراتيجية غرب تعز

قال قائد محور تعز في الجيش الوطني اليمني اللواء الركن خالد فاضل إن قواته تواصل تقدمها في الجبهة الغربية للمدينة، وتخوض معارك شرسة ضد الحوثيين وقوات صالح تمكنت من خلالها من تحرير عدد من المواقع الإستراتيجية.



وأكد فاضل أن وحدات الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي وقوات المقاومة استعادت مديرية "ذو باب" الساحلية القريبة من باب المندب بالكامل، إضافة إلى كافة المرتفعات المطلة على معسكر العمري الذي يبعد عن "ذو باب" نحو خمسة كيلومترات.



وأكد أن الجيش الوطني تمكن من التقدم في مديرية الوازعية وتحرير جبال المنصورة وكهبوب بالكامل من مليشيا الحوثي.



بدورها، أشارت مصادر عسكرية أخرى إلى أن الجيش الوطني اليمني يمشط خط المخا غرب تعز بعد سيطرته على مواقع جديدة في جبهتي الوازعية ومقلبنة، ليتقدم بعدها نحو الخط الرابط بين الحديدة وتعز.



من جهتها، قالت مراسلة الجزيرة هديل اليماني إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت أمس الأحد على تلتي الأخلود وعبد القوي في جبهة مقبنة غرب تعز.



وجاء ذلك بعد يوم من سيطرتها على منطقة "ذو باب" شمال باب المندب في الساحل الغربي لليمن، والذي حررته المقاومة في أكتوبر/تشرين الأول 2015 قبل أن يسيطر الحوثيون وحلفاؤهم أوائل العام الماضي على مناطق مجاورة للمضيق، بينها "ذو باب".



وكانت طائرات التحالف قد نفذت أمس الأحد غارات عنيفة على مواقع للحوثيين في كورنيش مدينة المخا الساحلية (التابعة لمحافظة تعز) وبمنطقة يختل شمال المخا.





معركة الساحل

وكان الناطق باسم قيادة محور تعز بالجيش الوطني قد أعلن بدء ما سماها "معركة تحرير المناطق الغربية من محافظة تعز"، وكذلك الساحل الغربي للبلاد من مليشيا الحوثي وقوات صالح.



وقال منصور الحساني إن المعركة ستكون بإشراف مباشر من الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه، وبإسناد من قوات التحالف العربي.



وبعد سيطرته على "ذو باب" يسعى الجيش الوطني في مرحلة أولى إلى استعادة مدينتي المخا والحديدة لقطع إمدادات الحوثيين من الأسلحة والأموال قبل التقدم شمالا على طول الساحل حتى بلدة ميدي.



وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني والمقاومة يحاولان السيطرة على معسكر العمري الذي يقع في منطقة جبلية تشرف على الطريق الساحلي الذي يربط بين باب المندب و"ذو باب"، ويوصل إلى مدينة الحديدة الساحلية الخاضعة لمليشيا الحوثي وقوات صالح.



وداخل مدينة تعز قصف الحوثيون أمس الأحد الأحياء الشرقية بالقذائف. وقالت مراسلة الجزيرة إن الجيش الوطني رد باستهداف مواقع الحوثي والمخلوع في تلتي السوفتيل والسلال.



وفي مديرية التعزية غرب المدينة قتل خمسة مدنيين وأصيب آخرون أمس الأحد على إثر انفجار لغم أرضي استهدف شاحنة نقل، وكان مسلحو الحوثي وحلفاؤهم من القوات الموالية لصالح قد زرعوا عشرات الألغام الأرضية في مداخل المدينة خلال الأيام الثلاثة الماضية.



(الجزيرة)