الهلال الاحمر الكويتي يوزع مساعدات انسانية على 250 اسرة نازحة شمالي لبنان

قالت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الأربعاء انها وزعت مساعدات شملت حصصا غذائية على 250 اسرة سورية نازحة شمالي لبنان .

وأضاف رئيس الفريق الميداني في وفد الجمعية جعفر الجمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان توزيع المساعدات جاء في اطار استمرار الفريق الميداني لتقديم يد العون لنحو 1250 اسرة نازحة في لبنان.

وأوضح ان مساعدات شملت سلات غذائية على 250 اسرة سورية نازحة في محافظة عكار شمالي لبنان فضلا عن توزيع الفي ربطة خبر على الف اسرة.

واكد الجمالي اهمية هذه المساعدات في اطار حملة جمعية الهلال الاحمر الكويتي بالتعاون والتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني ناقلا شكر واشادة النازحين السوريين للكويت اميرا وحكومة وشعبا على دورهم الكبير وعطائهم المتواصل في مساعدة النازحين في لبنان وتركيا والاردن منذ اندلاع الازمة.

وأعرب الجمالي عن امله بأن تساهم حملة جمعية الهلال الاحمر والمساعدات الكويتية الاخرى في تخفيف معاناة النازحين السوريين ومداوة جروحهم وسط الظروف الصعبة التي يعيشون بها.

يذكر ان اكثر من مليون نازح في لبنان يعيشون في مخيمات عشوائية في مختلف المناطق اللبنانية غالبيتهم من الاطفال والنساء والشيوخ.

وتعتبر دولة الكويت عبر مؤسساتها الرسمية والجمعيات الخيرية واهل الخير من اكبر الدول التي قدمت مساعدات للنازحين السوريين في لبنان منذ اندلاع الازمة.(كونا)