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الروضان: ميناء مبارك الكبير سينعش العلاقات الاقتصادية مع العراق

26 minutes ago
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خالد الروضان خلال لقائه رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية لاقليم كردستان العراق دارا الخياط والوفد المرافق له خالد الروضان خلال لقائه رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية لاقليم كردستان العراق دارا الخياط والوفد المرافق له

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