الروضان: ميناء مبارك الكبير سينعش العلاقات الاقتصادية مع العراق
وقال الروضان في تصريح صحافي عقب لقائه رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية لاقليم كردستان العراق دارا الخياط والوفد المرافق له ان العمل التجاري بين الجانبين تأثر خلال الفترة السابقة جراء الظروف السياسية والأمنية التي يمر بها العراق.
واضاف انه بحث مع الوفد العراقي تسهيل دخول البضائع والمنتجات بين البلدين وأبرز التحديات التي تعوق تسهيل العمل التجاري والاقتصادي بين الطرفين.
ودعا الى البحث عن بدائل اقتصادية وتجارية واستثمارية تساعد في تحقيق التنمية وتعزيز الرافد الاقتصادي للدولة بعيدا عن الاعتماد عن موارد القطاعات البترولية.
وراى الروضان أن الاجتماع مع الوفد العراقي يعد بداية لفتح العديد من المجالات الاستثمارية بين البلدين وبحث سبل تنمية علاقات التعاون القائمة في كل المجالات.
من جانبه أكد الخياط في تصريح مماثل امكان منح الشركات الكويتية الراغبة للاستثمار في إقليم كردستان العراق امتيازات خاصة من ناحية التملك بنسبة 100 في المئة علاوة على تسهيل الاجراءات الجمركية.
ولفت إلى وجود تعريفات جمركية عراقية جديدة تم تثبيتها في السنة الماضية سهلت العديد من الجوانب التي تختص بدخول وخروج البضائع التجارية مؤكدا في الوقت نفسه أنها ستساهم في تعزيز العلاقات التجارية مع الدول المجاورة.
وذكر انه بحث مع الوزير الروضان امورا متعلقة بتسهيل وتطوير العمل التجاري بين الجانبين وإمكانية فتح خط طيران مباشر من قبل الخطوط الجوية الكويتية لمحافظة أربيل عاصمة الإقليم.
يذكر ان الوفد العراقي يقوم بزيارة رسمية لدولة الكويت يلتقي خلالها عددا من المسؤولين لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.(كونا)
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