الرئيسية | العربي والدولي | الخبر العربي | سفير الكويت في القاهرة يؤكد أهمية دور الطلبة الكويتيين في بناء مستقبل بلادهم

سفير الكويت في القاهرة يؤكد أهمية دور الطلبة الكويتيين في بناء مستقبل بلادهم

57 minutes ago
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
السفير محمد صالح الذويخ خلال زيارته الى مقر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت السفير محمد صالح الذويخ خلال زيارته الى مقر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت

المواضيع الأكثر قراءة

بورصة الكويت تغلق على قفزة قياسية في مؤشرها السعري بواقع 206 نقاط

بورصة الكويت تغلق على قفزة قياسية في مؤشرها السعري بواقع 206 نقاط

  أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الأحد على قفزة قياسية في المؤشر السعري بواقع 206 نقاط ليصل إلى مستوى 6641 نقطة في حين ارتفع ... التتمة

د. محمد الفارس أثناء لقائه مع وفد من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

الفارس يبحث سبل التعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم

بحث وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور محمد الفارس اليوم الاحد سبل التعاون في قطاع التعليم مع وفد من مؤسسة قطر للتربية والعلوم ... التتمة

كيف تتجنب المواقع الخبيثة على الإنترنت؟

كيف تتجنب المواقع الخبيثة على الإنترنت؟

مع ملايين المواقع المتاحة على شبكة الإنترنت، قد تكون حماية الخصوصية وحجب البيانات الشخصية عن هذه المواقع مسألة معقدة نوعاً. فهناك الكثير من المواقع التي ... التتمة

اجتماعات مكثفة بأستانا والمفاوضات المباشرة غير مؤكدة

اجتماعات مكثفة بأستانا والمفاوضات المباشرة غير مؤكدة

شهدت أستانا عاصمة كزاخستان الليلة الماضية اجتماعات مكثفة تحضيراً لانطلاق المفاوضات السورية اليوم الاثنين، بينما قال نائب وزير الخارجية الإيراني إنه ليس ... التتمة