سفير الكويت في القاهرة يؤكد أهمية دور الطلبة الكويتيين في بناء مستقبل بلادهم

أكد سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية محمد صالح الذويخ اليوم الاثنين الدور المناط بالطلبة الكويتيين الدارسين بالخارج في بناء مستقبل بلادهم والمساهمة في دفع مسيرة تقدمها ورقيها.

وقالت السفارة الكويتية لدى مصر قي بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) انه جاء ذلك خلال زيارة قام بها السفير الذويخ الى مقر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في مصر والتقى خلالها أعضاء الهيئة الادارية للاتحاد ومجموعة من الطلبة.

وحث السفير الذويخ الطلبة خلال اللقاء على بذل المزيد من الجهد والمثابرة في تحصيلهم العلمي وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

واكد في هذا السياق أنهم محل ثقة واهتمام ورعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والحكومة الكويتية حتى يعودوا محملين بالعلم والمعرفة لخدمة وطنهم الغالي.

ولفت الى أهمية أن يترك الطلبة صورة مميزة للشباب الكويتي الملتزم بدينه وقيمه وأن يكونوا خير سفراء لبلدهم من خلال الالتزام بقوانين البلد المضيفة لهم واحترامها.(كونا)