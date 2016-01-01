داود الأحمد: الكويت رائدة اقليميا وعربيا في حماية البيئة

قال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة وشؤون الرقابة البيئية بدولة الكويت محمد داود الأحمد اليوم الثلاثاء ان تجربة الكويت في حماية البيئة تتميز بالريادة إقليميا وعربيا.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في اجتماع رفيع المستوى بين دول مجلس التعاون الخليجية والمملكة المغربية حول البيئة والتنمية المستدامة.

وأكد الأحمد أن دولة الكويت تولي قضايا البيئة اهتماما كبيرا إذ تضعها في صلب استراتيجيتها للتنمية المستدامة لافتا الى أن من بين صور هذا الاهتمام إقرار قانون حماية البيئة الذي يعد من أحدث القوانين على المستويين الإقليمي والعربي وأكثرها استجابة لمتطلبات حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن هذا القانون يتميز بدرجة عالية من الإلزام والالتزام البيئي وذلك من خلال الآليات التنفيذية التي تتماشى مع الالتزامات الدولية والإقليمية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

وذكر أن استحداث شرطة البيئة بالتعاون بين الهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية لرصد المخالفات في مجال البيئة يعد من أهم التجارب في مجال إنفاذ التشريعات البيئية على المستويين الإقليمي والعربي.

ويرأس الأحمد وفد دولة الكويت في الاجتماع الرفيع المستوى بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية حول البيئة والذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة كبار المسؤولين في وزارات وهيئات حماية البيئة بدول مجلس التعاون الخليجية والمملكة المغربية.

ويناقش الاجتماع الذي يأتي تنفيذا لقرارات الاجتماع ال20 لوزراء البيئة في دول مجلس التعاون بجدة في أكتوبر الماضي عدة قضايا حول سبل تطوير آفاق تبادل الخبرات في مجال البيئة والتنمية المستدامة ومجال التشريعات والقوانين البيئية بالإضافة الى تنسيق الجهود بشأن الاتفاقيات الدولية حول البيئة.(كونا)