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الجامعة العربية: هناك خطة للتعامل مع سيناريو نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

2 hours 16 minutes ago
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الجامعة العربية: هناك خطة للتعامل مع سيناريو نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

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