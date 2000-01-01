دولة الكويت توزع اكثر من 2000 حقيبة مدرسية على مدارس مخمور غرب اربيل

وزعت دولة الكويت اليوم الاربعاء اكثر من 2000 حقيبة مدرسية ولوازم القرطاسية على طلبة المدارس بقضاء مخمور التابع اداريا لمحافظة الموصل الواقعة غربي اربيل.

وقال مسؤول المساعدات الانسانية بمؤسسة البارزاني الخيرية اسماعيل عبدالعزيز لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه الحقائب ولوازم القرطاسية المقدمة من الجمعية الكويتية للاغاثة تأتي لحاجة طلبة منطقة مخمور اليها للنهوض بواقع التربية والتعليم في المنطقة.

واضاف انه تم توزيع 1790 من الحقائب المدرسية والقرطاسية على اربع مدارس في حدود قضاء مخمور والذي اعادت قوات البيشمركة السيطرة عليه وعملية التعليم فيه مستمرة.

واشار الى انه تم توزيع 300 حقيبة مدرسية ولوازم القرطاسية على مدرسة في قضاء (كلار) التابعة اداريا لمحافظة السليمانية نظرا لحاجة الطلاب الى تلك المساعدات.

وأعرب عبدالعزيز عن شكره لدولة الكويت على جهودها المبذولة لإيصال تلك المساعدات إلى طلبة المدارس في تلك المنطقة والمناطق الاخرى التي ساهمت في التخفيف عن كاهل اهالي الطلبة.

يذكر ان دولة الكويت تولي المجال التربوي للنازحين العراقيين اهتماما بالغا فقد قامت الشهر الماضي بافتتاح مدرسة الكويت الاولى للنازحين العراقيين بمنطقة بيرزين باربيل اضافة الى المباشرة ببناء خمس مدارس للنازحين العراقيين كما تم توزيع نحو 20 الف حقيبة مدرسية وعدد كبير من الطاولات المدرسية والقرطاسية على العديد من المدارس المخصصة للنازحين بمدينة اربيل اضافة الى تزويد مدارس الموصل في الاحياء المحررة بالطاولات المدرسية والسبورات .(كونا)