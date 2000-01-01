دولة الكويت توزع 4000 سلة غذائية في الاحياء المحررة من الموصل
وقال ممثل المنظمات الخيرية العراقية في نينوى فهد العبيدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان توزيع 4000 سلة غذائية على مواطني الموصل يؤكد حرص دولة الكويت المتواصل على ايصال المساعدات والمعونات الى اهالي الموصل ومحافظة نينوى موضحا ان عملية التوزيع تجري في حي الانتصار بالتعاون مع وكلاء توزيع المواد الغذائية لتشمل جميع العوائل.
واشار العبيدي الى ان السلة الغذائية تحتوي على مواد غذائية جافة ومكونات اساسية للبيت العراقي.
وبدوره تقدم عضو مجلس وجهاء نينوى علي عبو الحديدي في تصريح مماثل ل (كونا) بالشكر الجزيل لدولة الكويت على هذه المبادرة الانسانية مشيرا الى ان اهالي نينوى لن ينسوا هذا الموقف الانساني للكويت.
ودعا الدول الاخرى الى مد يد العون لسكان المدينة الذين هم بحاجة ماسة الى المساعدات مشيرا الى ان محافظة نينوى محاصرة منذ عامين ونصف العام تحت القتل والتعذيب والجوع.
وثمن جهود دولة الكويت وتقديمها المتواصل للاعانات الاغاثية لمدينة الموصل مؤكدا انها تحظى بتقدير اهالي الموصل.
يذكر انه مع انطلاق عمليات تحرير (الموصل) من سيطرة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في 17 أكتوبر الماضي قامت دولة الكويت بإرسال مواد غذائية اغاثية الى المناطق المحررة وخصصت عشرات الآلاف من السلات الغذائية والآلاف من قنينات المياه لسكان تلك المناطق.
كما وفرت وجبتي غداء يوميا في مخيمي (الخازر) و(حسن شام) للنازحين من مدينة الموصل كما قامت ببناء مستشفيين للطوارئ مجهزين بالأدوية وسيارتي إسعاف في المخيمين لمعالجة النازحين.(كونا)
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