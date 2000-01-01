فنانتان كويتيتان تشاركان في معرض للفنون التشكيلية بالقاهرة

احتضن (متحف الفنان محمود مختار) بالقاهرة اليوم الخميس معرضا للفنون التشكيلية بمشاركة فنانتين كويتيتين وذلك في اطار التواصل الفنى بين مصر ودولة الكويت.

ويشارك في المعرض الذي يقام تحت رعاية وزير الثقافة المصري حلمي النمنم ويستمر لمدة اسبوع الفنانة التشكيلية الكويتية الاستاذة في قسم الديكور في معهد الفنون المسرحية والعميدة السابقة للمعهد شيخة سنان والفنانة التشكيلية الكويتية سهيلة النجدي.

وأشاد رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية الدكتور خالد سرور في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الافتتاح بالمشاركة المتميزة للفنانتين الكويتيتين.

وقال سرور ان الدور الابداعي والفني والتشكيلي في الكويت يحظى بمكانة عالية مبينا ان لدى الكويت قاعات عرض ومتاحف على درجة عالية من الرقي والحداثة.

واكد أهمية تبادل الثقافات والمعارض والخبرات بين فناني البلدين في مختلف المجالات مبينا ان المعرض الذي يحتضن أعمالا فنية متميزة ومتفردة لفنانات كويتيات ومصريات يصادف الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

وأضاف ان المعرض يضم تجاربا ورؤى فنية لفنانتين كويتيتين متميزيتين من المهتمات بعالم المرأة ونقلها للجمهور معتبرا انه من الطبيعي أن يعرض فنانو كل بلد أعمالهم الفنية في البلدان الاخرى في اطار من التواصل والتفاعل المستمر بين الجانبين على مختلف الاصعدة.

من جانبها اعربت الفنانة التشكيلية شيخة سنان في تصريح مماثل ل(كونا) عن سعادتها بدعوتها للمشاركة في المعرض الى جانب اربع فنانات مصريات متميزات مشددا على اهمية تزامن هذه الفعالية مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

واشارت الى اهتمامها في اعمالها الفنية بالمرأة في الكويت سواء في الماضي أو الحاضر فضلا عما يخص تراث دولة الكويت ولكن باسلوب مغاير وحديث.

واكدت سنان أن المرأة الكويتية عاشت دورا بطوليا على مدى التاريخ عندما كانت تتحمل مسؤولية المنزل في غياب الزوج لعدة اشهر بحثا عن الرزق في الغوص والبحث عن اللؤلؤ.

وبينت أنه "على الرغم من كل هذه المسؤولية والصعاب لم تنس المرأة الكويتية جمالها أو لبسها وحليها" مبينة انها استعرضت من خلال مجموعة اعمالها الفنية حياة وصعوبات البحار اضافة الى الصحراء من خلال الالوان وحركات الفرشاة.

أما الفنانة التشكيلية سهيلة النجدي فأكدت اعتزازها بالمشاركة في هذه الفعالية الثقافية والفنية الى جانب فنانات مصريات في يوم المرأة العالمي الامر الذي يؤكد المساهمة الفاعلة للمرأة اينما كانت في شتى انحاء العالم.

واوضحت النجدي ان المرأة تعد العنصر الاساسي الذي تدور حوله اعمالها المشاركة ما بين الالوان (الاكريليك) و(ميكس ميديا) و(وتر كلر) و(الجواش) والتي لها حضورها القوي والمميز في كافة المجالات الحياتية.

من جانبهن اعربت الفنانات المصريات الاخريات عن سعادتهن لمشاركة الفنانتين الكويتيتين مؤكدات أهمية نقل وتبادل الخبرات والرؤى الفنية والمجتمعية بين مصر ودولة الكويت.(كونا)