الهلال الاحمر الكويتي يوزع مساعدات غذائية على 400 اسرة سورية جنوبي لبنان

وزعت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الاربعاء مساعدات غذائية على 400 اسرة سورية في مرجعيون جنوبي لبنان بالتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني.

وقال رئيس الفريق الميداني لجمعية الهلال الاحمر الكويتي قاسم احمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الحصص الغذائية التي تم توزيعها تكفي لاسرة مكونة من خمسة افراد لمدة شهر.

واشار احمد الى ان الجمعية تسعى خلال برامجها الاغاثية الى التخفيف من معاناة الاشقاء النازحين وتلبية احتياجاتهم الضرورية بناء على توجيهات القيادة السياسية الكويتية.

ودأبت جمعية الهلال الاحمر الكويتي على تقديم مساعدات للنازحين السوريين في لبنان منذ اندلاع الازمة السورية بشكل دائم في مختلف المناطق اللبنانية كما تقيم مشاريع ثابتة كمشروع الرغيف وغسيل الكلى وغيرها من المشاريع لدعم النازحين.

وتشير تقارير مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الى وجود اكثر من مليون نازح سوري في لبنان ينتشرون في مختلف مناطقه خصوصا في البقاع والشمال ويعاني اكثر من 70 بالمئة منهم يعانون من اوضاع معيشية صعبة.(كونا)