العدالة والتنمية يرحب بتعيين العثماني رئيسًا جديدًا للحكومة المغربية

سعد الدين العثماني

رحب حزب العدالة والتنمية بقرار العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تعيين سعد الدين العثماني، رئيسا جديدا للحكومة خلفا لعبد الإله بنكيران

جاء ذلك في بيان للمجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية بالحزب)، ليلة السبت، تلاه محمد يتيم عضو الأمانة العامة، عقب اجتماع استثنائي للمجلس، بالمعمورة، قرب العاصمة الرباط.

وعبر المجلس الوطني، عن "اعتزازه بالتعيين الملكي للدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني والأمين العام السابق للحزب رئيسا للحكومة"، مؤكدا "دعمه له وحرصه على الاستمرار في مواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة بقيادة بنكيران".

كما قدّر الحزب "حرص الملك على توطيد الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات التي حققتها البلاد في هذا المجال، واختياره الاستمرار في التفعيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور المتعلقة بتشكيل الحكومة، من خلال تكليفه شخصية ثانية من الحزب المتصدر للانتخابات".

وقال البيان إن "الحاجة ماسة للإسراع في تشكيل الحكومة"، مشددا على أن تكون "حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفعالية، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والارادة الشعبية".

وفوض المجلس الوطني، الذي يرأسه العثماني، للأمانة العامة، التي يرأسها بنكيران "اتخاذ كافة القرارات اللازمة في مواكبة رئيس الحكومة المكلف بمشاورات تشكيلها، في إطار المنهجية التي عبر عنها الحزب والمعطيات التي ستفرزها عملية التفاوض".

بدوره قال سعد الدين العثماني، في الإجتماع ذاته، إن الملك أثناء استقباله له، لتعيينه رئيسا جديدا للحكومة، حمله رسالة يبلغ من خلالها سلامه إلى أعضاء حزبه، واصفا في الرسالة ذاتها الحزب بـ "الوطني والمهم"، مضيفا أنه "حريص على مواصلة العمل مع الحزب".

وعقد حزب العدالة والتنمية، السبت، اجتماعا استثنائيا على خلفية قرار تعيين العثماني، رئيسا للحكومة خلفا لبنكيران، بعد "تعثر" تشكيل الحكومة لمدة 5 أشهر.

ويشغل العثماني، رئيسا للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي يعتبر أعلى هئية تقريرية بالحزب، ويعقد بشكل عادي مرة في السنة، كما يعقد اشتثنائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك.