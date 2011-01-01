روسيا تبدي اهتماما بالغا بانعقاد القمة العربية في الاردن

تولي القيادة الروسية اهتماما بالغا بانعقاد القمة العربية في الاردن يوم الاربعاء المقبل لاسباب عدة منها البحث عن حلول ناجعة تسهم في احداث نقلة لتسوية الازمة السورية المندلعة منذ عام 2011.

وتشارك روسيا في اعمال القمة المرتقبة بوفد رفيع يرأسه المبعوث الخاص للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف تلبية لدعوة من وزير خارجية الاردن أيمن الصفدي الى نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وكانت روسيا قد أبدت على لسان وزير خارجيتها رغبتها في عودة سوريا الى جامعة الدول العربية لانها ترى في هذه الخطوة وسيلة مهمة من شأنها ان تساعد على تقريب وجهات النظر بين الدول العربية المعنية بالشأن السوري.

وقال الخبير في الشؤون العربية رئيس جمعية الصداقة مع الدول العربية فيتشسلاف ماتوزوف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الجانب الروسي يسعى الى تشجيع الدول العربية على دعم مفاوضات (استانا) التي تجري بين السوريين برعاية روسيا وايران وتركيا واقناع الفصائل المسلحة بالانخراط في العملية التفاوضية.

واضاف ان روسيا تأمل بأن تبلور القمة العربية موقفا عربيا حاسما لمواجهة كل التحديات في المنطقة ولاسيما الازمة السورية وملف مكافحة الارهاب.

من جهته اكد الاستاذ في معهد (اسيا وافريقيا) التابع لجامعة موسكو الحكومية فلاديمير اسايف في تصريح مماثل ل (كونا) أهمية مشاركة روسيا في القمة العربية للحصول على دعم سياسي لمفاوضات (استانا).

وقال ان " الوفد الروسي لن يخاطب القمة العربية وهو خالي الوفاض بل تسلح بموافقة سورية على تشكيل لجنة دستورية اضافة الى تقديم ضمانات للرقابة على وقف اطلاق النار ومحاسبة الاطراف التي تخرقها وكذلك مشاركة الشرطة الروسية في حفظ الامن وسلامة الاهالي في المناطق الخاضعة لنظام المصالحات الوطنية وتوفير الامان للمسلحين الراغبين في مغادرة هذه المناطق".

وذكر ان "هذه المطالب لطالما طرحتها المعارضة السورية بفصائلها المسلحة وغير المسلحة ولم يكن لها ان تتحقق لولا الضغوط الروسية على دمشق".

في موازاة ذلك دخلت موسكو في حوار مباشر مع ممثلي الجماعات السورية المسلحة التي شاركت بمباحثات استانا في يناير الماضي ووجت لها الدعوة للمشاركة باجتماع سيعقد في العاصمة الايرانية طهران في 18 ابريل المقبل وفي لقاء (استانا) الثالث المقرر عقده في الثالث من مايو المقبل.

وقال اسايف ان التصعيد السوري الاسرائيلي الاخير الذي شكل مفاجأة لموسكو عمق القناعة الروسية بضرورة الاسراع في جهود التسوية للنزاع في سوريا والعمل على احتواء الموقف للحيلولة دون حدوث مواجهة واسعة النطاق بين تل ابيب ودمشق والاستفادة من الطاقات العربية لتحقيق هذا الهدف.

واضاف ان روسيا تسعى لاستثمار مؤتمر القمة من اجل مخاطبة الدول العربية مجتمعة وتنسيق الجهود لبلورة معادلة للازمة السورية على قاعدة التصدي للارهاب وخطر ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). (كونا)