سفير الكويت بالاردن: سمو الامير حريص على تعزيز العمل العربي المشترك

قال سفير دولة الكويت لدى الأردن الدكتور حمد الدعيج إن ترؤس صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وفد الكويت إلى القمة العربية الـ 28 في الأردن يؤكد "حرص سموه الدائم على لم الشمل والتلاحم بين الأشقاء بما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك".

واضاف السفير الدعيج في تصريح له اليوم الثلاثاء بمناسبة استضافة الأردن الدورة العادية ال 28 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والاجتماعات التحضيرية لها خلال الفترة ما بين 23 و29 مارس ان القيادة السياسية العليا في الكويت "مدركة تماما" بما تمر به المنطقة العربية وتشهده من تحديات "استثنائية" ما يدفعها للعمل الجاد نحو لملمة الجهود وتسخيرها لاتخاذ قرارات توحد المواقف العربية تجاه مختلف قضايا الأمة.

وذكر أن الكويت دأبت دائما على تقريب وجهات النظر العربية وتحسين أجواء بيئة العمل العربي المشترك مؤكدا استمرارها في هذا النهج النابع من الإحساس بالمسؤولية تجاه تحقيق تطلعات شعوب المنطقة ونصرة قضاياه.

وذكر أن القمة العربية في الاردن "فرصة حقيقية" أمام القادة العرب للتشاور والتنسيق ووضع الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات "الاستثنائية" التي تمر بها المنطقة كما أنها "محطة مهمة" لترتيب الأولويات وتصويب الأوضاع.

وقال ان الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني قادر على إنجاح القمة العربية وتسخيرها لخدمة قضايا الأمة معربا عن تطلعه بأن تخرج (قمة عمان) بقرارات تتناسب وهذه التحديات وتتلاءم مع طموحات الشعوب العربية.

ومن المقرر أن تناقش القمة العربية التي تسضيفها منطقة البحر الميت في الأردن يوم الاربعاء المقبل عددا من القضايا الرئيسية منها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا واليمن والعراق وليبيا إلى جانب قضايا الحرب على التطرف والإرهاب والأمن القومي العربي والتكامل الاقتصادي والتنمية. (كونا)