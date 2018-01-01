الولايات المتحدة ترجئ البت في قرار رفع العقوبات عن السودان لثلاثة اشهر
أرجأ الرئيس الامريكي دونالد ترامب البت في قرار رفع العقوبات عن السودان بشكل دائم لمدة ثلاثة اشهر وذلك للتأكد من انه عالج بشكل تام مخاوف واشنطن.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية هيذر ناورت في بيان مساء امس الثلاثاء ان الولايات المتحدة ستلغي العقوبات عن السودان اذا تم التأكد من احراز حكومته خلال الثلاثه اشهر المقبلة تقدما في حل الصراعات العسكرية الداخلية في مناطق مثل دارفور والتعاون في مجال مكافحة الارهاب وتحسين دخول المساعدات الانسانية.
وشددت على ان الترخيص العام الصادر عن مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية والذي دخل حيز التنفيذ في شهر يناير الماضي لا يزال قائما ويسمح على نطاق واسع للمواطنين الامريكيين بالقيام باعمال تجارية مع مواطنين سودانيين والتصدير والاستيراد من والى السودان وغيرها من المعاملات.
واكدت ناورت التزام الولايات المتحدة بالعمل مع حكومة السودان لاحراز مزيد من التقدم نحو تحقيق سلام مستدام في السودان وازالة العوائق المتبقية امام ايصال المساعدات الانسانية وتعزيز التعاون لمكافحة الارهاب والاستقرار الاقليمي.
واوضحت ان الادارة الامريكية ملتزمة ايضا بتكثيف العمل مع حكومة السودان حول مجموعة واسعة من القضايا الحيوية بما في ذلك تحسين الوضع الانساني والحريات الدينية وضمان التزام السودان بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة.(كونا)
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