بدء اجتماع وزراء الدول المقاطعة بالمنامة

.. ومصادر تتوقع فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر

انطلق قبل قليل في العاصمة البحرينية المنامة، اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، فيما توقعت مصادر أن يبحث الاجتماع مزيداً من الإجراءات ضد الدوحة لوقف سياساتها الداعمة للإرهاب بالمنطقة.

وأكدت مصادر خليجية، بحسب "الحياة"، أن الوزراء الأربعة خلال اجتماعهم الثالث اليوم يبحثون فرض عقوبات جديدة تطال الاقتصاد القطري بشكل تدريجي.

من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى زهير الحارثي، إن المؤشرات لا تدل على انفراج الأزمة مع الدوحة في ظل تعنتها، متوقعاً اتخاذ مزيد من الإجراءات لدفع الدوحة للتفكير بجدية في وقف سياستها الداعمة الإرهاب.

وأشار إلى أن الأزمة قد تطول، وأن الدول الأربع التي اتخذت قراراتها الحاسمة ستسير إلى الأمام من دون قطر.

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في الإمارات عبدالخالق عبدالله، إن لقاء المنامة سيؤكد على المطالب الـ١٣، وضرورة تنفيذ قطر لها حرفياً، والتزامها بالمبادئ الستة قولاً وفعلاً، وبضمان أمريكي ودولي.