مصدر مسؤول ينفي طلب المملكة أي وساطة مع إيران



أكد مصدر مسؤول أن المملكة لم تطلب أي وساطة بأي شكل من الأشكال مع جمهورية إيران، وأن ما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عار تماماً من الصحة، مشدداً على أن موقف المملكة ثابت برفض أي تقارب مع النظام الإيراني.

وأضاف المصدر أن النظام الإيراني ينشر الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم ويتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولا يمكن التفاوض معه بعد أن أثبتت التجربة الطويلة أنه نظام لا يحترم القواعد والأعراف الدبلوماسية ومبادئ العلاقات الدولية، ويستمرئ الكذب وتحريف الحقائق.

وأشار إلى تأكيد المملكة بخطورة هذا النظام وتوجهاته العدائية تجاه السلم والاستقرار الدولي، مضيفاً أن المملكة تهيب بجميع دول العالم بالعمل على ردعه عن تصرفاته العدوانية، وإجباره على التقيد بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والأنظمة والأعراف الدبلوماسية