سمو الأمير يتلقى اتصالا هاتفيا من إسماعيل هنية

سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد

تلقى سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد اتصالا هاتفيا مساء أمس من اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أطلع خلاله سموه رعاه الله على ما تم التوصل اليه من اتفاق بين الاشقاء الفلسطينيين في حركة فتح وحماس في القاهرة وقد هنأهم سموه على اتفاق المصالحة الفلسطينية مؤكدا سموه ان هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لانهاء حالة الانقسام والتفكك التي اضرت بالقضية الفلسطينية وانه يشكل بداية انطلاق جديدة لوقوف الفلسطينيين صفا واحدا لمواجهة التحديات التي تواجهها هذه القضية ويسهم في تحقيق امال وتطلعات الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة كما انه يمثل فرحة ليس للشعب الفلسطيني وحده وانما للعرب جميعا فالقضية الفلسطينية هي قضية كل العرب.

وقد اثني سموه على الدور المحوري والبناء الذي قامت به جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوصل الى هذا الاتفاق .

وقد اعرب اسماعيل هنية عن بالغ شكره لصاحب السمو الأمير على ما ابداه سموه من مشاعر طيبة وتمنيات صادقة تجاه الشعب الفلسطيني ودعم للقضية الفلسطينية متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية ولدولة الكويت وشعبها كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه. (كونا)