العبادي: يجب فرض السلطة الاتحادية حتى على كردستان
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه يجب فرض السلطة الاتحادية على جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان. وأوضح في مؤتمر صحفي في بغداد أنه ليس من المنطقي أن تُمارس السلطة الاتحادية صلاحياتها في البصرة وغيرها من المحافظات، ولا تمارسها في إقليم كردستان.
وأضاف العبادي أنه جرى إبلاغ القادة الأكراد بذلك، وأن الانتصار في كركوك هو انتصار لكل العراقيين، داعيا الأكراد إلى الاحتفال بما سماه "الشراكة الجديدة لأبناء الوطن"، والحوار مع القيادات الكردية "تحت سقف الدستور".
وتابع العبادي أن العلم العراقي يجب أن يُرفع في جميع أنحاء البلاد، وأن القوات الاتحادية ستدخل جميع المناطق المتنازع عليها، مشيرا إلى أن استفتاء الانفصال أصبح من الماضي.
وأكد العبادي أن الحكومة ستحمي جميع المواطنين العراقيين، محذرا في الوقت نفسه من أي اعتداء على مواطن في هذه المناطق سواء كان من الأكراد أو العرب أو التركمان.
متمسك بالاستفتاء
من جهته، قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني إن ما حصل في كركوك كان بقرار فردي من بعض الأفراد المنتمين إلى حزب معين. وأضاف البارزاني في رسالة وجهها إلى الأكراد أن "شعب كردستان" كان يسلك دائما الطرق السلمية لحل مشاكله، ولم يكن يحبذ الحرب، لكن الحرب كانت تفرض عليه، معلنا تمسكه بنتائج الاستفتاء وأنه لن يضيع هباء.
وفي سياق متصل، كان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قال في وقت سابق إنه يأمل من جميع الأطراف المضي في حوار لحل جميع الخلافات. وأكد في كلمة متلفزة له تمسكه بالحوار للتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح العراقيين، مشددا على أهمية الالتزام بالدستور أساسا لأي إجراءات.
وطلب المعصوم من سكان كركوك احترام سلطة الدولة، كما دعا إلى ضمان عودة سريعة لسكان كركوك الذين غادروا مناطقهم بسبب الأحداث، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العملية العسكرية التي استعادت بها القوات العراقية الاتحادية سيطرتها على محافظة كركوك وحقول النفط سببها الاستفتاء على الاستقلال بمبادرة من البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني.
المواضيع الأكثر قراءة
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 49 سنتا ليبلغ 61ر54 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 49 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 61ر54 دولار أمريكي مقابل 12ر54 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر ... التتمة
باحثة كويتية تؤكد اهمية القصص الشعبية في تعزيز القيم الاخلاقية للطفل
اكدت الباحثة الكويتية بزة الباطني اهمية الروايات والقصص الشعبية في تعزيز القيم الاخلاقية للطفل كونها احدى الوسائل التربوية المحببة التي تستقطب ميول الطفل وتغرس ... التتمة
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 3ر12 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6648 نقطة و28ر0 نقطة للوزني و 28ر1 ... التتمة
الغانم يؤكد الاتفاق على دعم احدى مرشحات الرئاسة بعد تنسيق عربي
قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه تم الاتفاق على دعم احدى مرشحات رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي بعد اخذ وعود واضحة بشان شروط ... التتمة