السعودية تفتح باب العمرة لليمنيين بعد توقف 3 سنوات
قالت الحكومة اليمنية، الأحد، إن "السلطات السعودية فتحت باب العمرة أمام اليمنيين من الداخل بعد توقف دام 3 سنوات جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ اجتياح الحوثيين صنعاء".
وأوضحت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية، أنها "بدأت بمناقشة الترتيبات اللازمة لاستكمال تعميد شركات العمرة، ترقبا لفتح باب العمرة من قبل السلطات السعودية أمام اليمنيين
من الداخل بعد توقف دام ثلاث سنوات جراء الانقلاب واختلال الأوضاع الأمنية في البلد"، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
ومنذ اندلاع الحرب في اليمن قبل 3 سنوات، أوقفت السلطات السعودية تأشيرات العمرة لليمنيين القادمين من داخل البلاد، فيما تم السماح لليمنيين المقيمين على أراضيها، كما تم السماح للراغبين في أداء فريضة الحج من داخل اليمن.
(الأناضول)
المواضيع الأكثر قراءة
مدير البنك الدولي: متفائلون بالإصلاحات الاقتصادية في الكويت
أعرب مدير البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس رعد عن تفاؤله بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة الكويتية لاسيما في مجال تحسين ممارسة ... التتمة
ترامب يعلن استعداده إتاحة الكشف عن وثائق سرية لاغتيال كينيدي
بعد نشر تقرير صحفي يزعم سعيه لعرقلة الكشف عنها "خوفًا على أمن البلاد" ... التتمة
بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 26ر0 في المئة
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها السعري 99ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 06ر6650 نقطة بنسبة صعود بلغت 26ر0 في المئة.في المقابل ... التتمة
الفارس: نتعاون مع (نزاهة) لغرس قيم مكافحة الفساد لدى الطلبة
قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس إن التعاون بين وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) يهدف الى غرس مبادئ الشفافية ... التتمة