الجيش العراقي يبدأ عملية استعادة القائم وراوة غربي الأنبار
بدأت القوات العراقية عملية عسكرية لطرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من بلدتي راوة والقائم في الأنبار غربي البلاد قرب الحدود السورية، حسبما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وأفادت وسائل إعلام بأن العملية بدأت من ثلاثة محاور بدعم من التحالف الدولي والعشائر السنية.
وقال العبادي في بيان على موقعه الرسمي إن القوات "تزحف للقضاء على آخر معقل للارهاب في العراق لتحرير القائم وراوة والقرى والقصبات في غرب الأنبار".
وأضاف "أعلن انطلاق عملية تحرير القائم".
وتعد بلدتي القائم ورواة آخر بقعة لا تزال تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
ويسيطر التنظيم على مناطق حدودية في سوريا ولكنه يتعرض لهزائم أمام العمليات العسكرية التي يشنها الجيش السوري إضافة إلى عمليات قوات سوريا الديمقراطية المدعوم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
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