العبادي: العراق سيدفع أجور قوات البشمركة والموظفين الحكوميين في كردستان
بغداد (رويترز) - قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للصحفيين يوم الثلاثاء إن الحكومة العراقية تعتزم البدء قريبا في دفع رواتب قوات البشمركة الكردية والموظفين الحكوميين بإقليم كردستان.
وتواجه حكومة كردستان العراق التي تتمتع بحكم ذاتي صعوبة لسداد أجور قوات البشمركة والموظفين منذ عام 2014 بعدما أوقفت بغداد مخصصات مالية للإقليم بسبب نزاع على إيرادات النفط.
وقال العبادي للصحفيين ”سنتمكن قريبا من دفع رواتب البشمركة وموظفي الإقليم كافة“.
وزادت تكلفة الحرب المستعرة منذ ثلاثة أعوام ضد تنظيم الدولة الإسلامية من المصاعب المالية التي يواجهها إقليم كردستان كما انتزعت القوات العراقية السيطرة على منطقة كركوك المنتجة للنفط من قوات البشمركة قبل أسبوعين مما قلص دخل الإقليم من إيرادات الخام بواقع النصف.
وسيسهم دفع أجور الأكراد في تهدئة التوتر في شمال العراق حيث أثار الاستفتاء الذي جرى تنظيمه في سبتمبر أيلول وخرجت نتيجته بتأييد الاستقلال عن العراق ردودا انتقامية عسكرية واقتصادية من الحكومة العراقية.
وكانت قوات البشمركة سيطرت على كركوك متعددة الأعراق في عام 2014 بعد انهيار الجيش العراقي أمام تقدم تنظيم الدولة الإسلامية لتحرم المتشددين من السيطرة على حقول النفط بالمنطقة.
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