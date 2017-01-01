اليمن.. عملية انتحارية تستهدف إدارة أمن عدن
نفذ مسلحون عملية انتحارية صباح الأحد ضد مقر إدارة أمن عدن جنوب اليمن حيث سمع انفجار واحد على الأقل وإطلاق نار، وفق ما أفاد مسؤول محلي.
وقال المسؤول في قوات الأمن إنه "يرجح أنها عملية للقاعدة" في ثاني مدن اليمن التي انتقل إليها مقر الحكومة بعد سيطرة الانقلابيين على العاصمة صنعاء.
وكانت قوات #الجيش_الوطني قد تمكنت، في آب/أغسطس 2017، من إحباط محاولة تهريب عبوات ناسفة ومتفجرات وقذائف آر بي جي إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وذكر مصدر عسكري في اللواء 83 مدفعية أن أفراد اللواء بقيادة النقيب صادق الجلال، تمكنوا من ضبط الشاحنة المحملة بالمتفجرات في حاجز التفتيش بمنطقة نجد الريمان التابعة لمديرية قعطبة، حيث عثروا على متنها بعد التفتيش على كميات من المتفجرات والعبوات الناسفة.
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