عون: غموض وضع الحريري يجعل ما يصدر عنه «لا يعكس الحقيقة»

ميشال عون

قال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس السبت، إن "الغموض" الذي يكتنف وضع رئيس وزرائه سعد الحريري منذ إعلان استقالته وحتى اليوم، يجعل كل ما صدر وسيصدر عنه "لا يعكس الحقيقة".

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأفاد البيان أن عون أبلغ "مراجع رسمية محلية وخارجية (مسؤولين لم يسمهم)"، بأن هذا الغموض "يجعل كل ما صدر ويمكن أن يصدر عنه (الحريري) من مواقف أو خطوات أو ما ينسب إليه، لا يعكس الحقيقة، بل هو نتيجة الوضع الغامض الذي يعيشه بالسعودية، وبالتالي لا يمكن الاعتداد به".

وفي وقت سابق اليوم، دعا عون، في بيان آخر، السعودية إلى "توضيح الأسباب التي تحول دون عودة الحريري" إلى بيروت، مشيرا أن "لبنان لا يقبل بأن يكون رئيس وزرائه في وضع يتناقض مع الاتفاقات الدولية".

وفي الرابع من نوفمبر / تشرين الأول الجاري، أعلن الحريري استقالته أثناء زيارة للسعودية، قائلا في خطاب متلفز إنه يعتقد بوجود "مخطط لاغتياله".

وأرجع قراره إلى "مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه".

وفي أعقاب ذلك قال عون إنه لن يقبل استقالة الحريري حتى يعود إلى لبنان ليفسر موقفه.

وأمس زعم أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أن الحريري "محتجز في السعودية وممنوع من العودة إلى لبنان".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية حول ما ذكره نصر الله، غير أن الحريري ظهر في لقاء مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعد يومين من الاستقالة، ثم زار الإمارات، قبل أن يعود إلى الرياض مجددا.