المحكمة الاتحادية في العراق تقضي بعدم دستورية استفتاء كردستان

بغداد (رويترز) - قال متحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق إن المحكمة قضت يوم الاثنين بعدم دستورية استفتاء أجراه إقليم كردستان على الاستقلال يوم 25 سبتمبر أيلول وببطلان نتيجة التصويت.

وكان الأكراد صوتوا بأغلبية كاسحة لصالح الانفصال عن العراق في تحد للحكومة المركزية ولتركيا وإيران. وتعيش أقلية كردية في البلدين المجاورين للعراق.

والمحكمة مسؤولة عن الفصل في النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق العراقية بما فيها كردستان. ولا يمكن نقض الحكم.

وقال المتحدث إن المحكمة “أصدرت حكما باعتبار استفتاء إقليم كردستان غير دستوري وهذا الحكم نهائي وبات.

”قوة هذا الحكم كفيلة الآن بإلغاء كافة نتائج الاستفتاء“.

وكانت المحكمة قضت بالفعل في السادس من نوفمبر تشرين الثاني أنه لا يمكن لأي منطقة أو محافظة الانفصال وقالت حكومة كردستان العراق الأسبوع الماضي إنها ستحترم الحكم.

وشنت قوات الحكومة العراقية وقوات الحشد الشعبي هجوما مفاجئا في 16 أكتوبر تشرين الأول ردا على الاستفتاء. وتمكنت القوات الحكومية من استعادة مدينة كركوك النفطية ومناطق أخرى متنازع عليها.