‎من هو المصري الذي ربط اسمه بأغنى فتاة في العالم؟

كشفت صحيفة "الباريزيان" الفرنسية، أن جينفر كاثرين غيتس الابنة الأغنى في العالم، مغرمة بالشاب المصري نايل نصار.

‎وأثار ظهور نصار في حفل نظمته ابنة بيل غيتس (أغنى رجل في العالم)، موجة من التساؤلات والغموض حول طبيعة تلك العلاقة.

‎وبحسب الصحيفة جمع الطرفين، حب الفروسية وامتطاء الخيل، إذ أن نصار حصل على بطولات كثيرة في هذا المضمار الذي تفضله جينفر كاثرين.

‎ووفقا للصحيفة، فإن ابنة بيل غيتس، تشارك حاليا في مسابقة لرياضة القفز بالخيل في باريس، وتلتقي بالشاب المصري دائما على هامش هذا الحدث الرياضي.

‎يذكر أن نصار، مصري بدأ أولى سنوات حياته بأمريكا ثم ترعرع في الكويت.