انطلاق فعاليات الاسبوع الكويتي العاشر في مصر بمشاركة 80 جهة كويتية ومصرية
انطلقت مساء أمس الثلاثاء فعاليات الاسبوع الكويتي العاشر في القاهرة تحت شعار (الكويت في مصر) برعاية رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل ومشاركة اكثر من 80 جهة كويتية ومصرية تمثل القطاعين العام والخاص.
وافتتح المعرض نيابة عن رئيس الوزراء المصري وزير قطاع الاعمال العام أشرف الشرقاوي وسفير دولة الكويت لدى مصر محمد الذويخ ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض (الجهة المنظمة للمعرض) احمد بهبهاني.
واعرب السفير الذويخ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش الافتتاح عن سعادته بالمشاركة في الاسبوع الكويتي العاشر في مصر مؤكدا ان المعرض يساهم في دفع وتعزيز العلاقات الكويتية - المصرية لا سيما في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية.
واشار الذويخ في هذا الصدد الى المشاركة الكبيرة من جانب الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة في كلا البلدين الشقيقين.
واوضح ان الاسبوع الكويتي في مصر يشهد هذا العام تطورا كبيرا ومشاركة فعالة ومناخا مختلفا مشيدا بالجهود بالمبذولة لانجاح كافة الفعاليات المشتركة بين الكويت ومصر.
من جهته أكد وزير النقل المصري هشام عرفات الذي حضر الاحتفال في تصريح مماثل لـ (كونا) عمق العلاقات الاخوية بين البلدين لا سيما السياسية والاقتصادية منها.
واعرب عرفات عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المعرض وسط كوكبة من الوزراء والسفراء والدبلوماسيين ورجال الفن والثقافة والرياضة والشخصيات العامة مؤكدا ان مثل هذه الفعاليات تساهم في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.
ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 16 نوفمبر الجاري عدد من الوزارات والهيئات الكويتية ومنها الديوان الاميري ووزارة الدفاع ووزارة الاعلام ووزارة الداخلية ووزارة النفط ووزارة الصحة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ووكالة الانباء الكويتية وبنك الائتمان الكويتي بالاضافة الى سفارة دولة الكويت لدى القاهرة وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.
كما يشارك عدد من الجهات العربية والمصرية ومنها جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة بالاضافة الى عدد من الشركات والبنوك والمؤسسات الصحفية وغيرها. (كونا)
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