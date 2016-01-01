الجويسري يستقبل وفد بلدي لدولة قطر



استقبل نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري بمكتبه نائب رئيس المجلس البلدي لدولة قطر الشقيقة حمد حمدان المهندي والوفد المرافق له على بن ناصر الكعبي ومنصور بن أحمد الخاطر، نايف بن على الاحبابي، محمد بن ظافر الهاجري، ناصر بن ابراهيم المهندي، سعيد بن مبارك الراشدي، غانم صالح الكواري وذلك بحضور عدد من اعضاء المجلس البلدي بدولة الكويت محمد المعجل وفهد الصانع، د. حسين كمال، منصور الخرينج، م. علي الموسي والامين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي ورئيس قسم الاستقبال بإدارة العلاقات العامة فيصل العصيمي ومن المجلس البلدي غانم الفهد .



رجب الجويسري بالوفد القطري الشقيق وقد تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعمل البلدي وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجال العمل البلدي وقد قام باطلاعهم على عدد من المشاريع التي أقرها المجلس البلدي بدولة الكويت.



وفي الختام تم تبادل الهدايا والدروع التذكارية بين الجانبين.