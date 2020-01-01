بدء معركة استعادة ساحل تعز ومقتل قائد لواء بالجيش

أعلن الناطق باسم قيادة محور تعز في الجيش الوطني اليمني منصور الحساني بدء ما سماها معركة تحرير المناطق الغربية لمحافظة تعز وكذلك الساحل الغربي للبلاد من مليشيا الحوثي وقوات صالح، وقد سيطرت قوات الشرعية على محافظة "ذو باب" غربي تعز، وقتل في المعارك قائد لواء بالجيش.

وأوضح الناطق العسكري أن معركة استعادة المناطق الغربية لتعز والساحل الغربي ستكون بإشراف مباشر من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه، وبإسناد من قوات التحالف العربي.



وأكد قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل أن الجيش اليمني مدعوما بطائرات التحالف استعاد مديرية "ذو باب" الساحلية القريبة من باب المندب في محافظة تعز وجميع التلال المطلة على معسكر العمري.



وقال المتحدث باسم الجيش اليمني إن قواته تقدمت باتجاه المنصورة وجبال العمري، ويتوقع أن تشكل عمليات الجيش غرب تعز وساحلها نقطة انطلاق باتجاه محافظات الشمال، ويرى مراقبون أن الهدف النهائي لهذه العمليات هو الوصول إلى العاصمة صنعاء.



ومن شأن فقدان مليشيا الحوثي للطرق الساحلية من ميناء المخا وباب المندب فتح خطوط إمداد للجيش اليمني لجبهات الحديدة وصنعاء، وخنق الحوثيين اقتصاديا ومنع وصول السلاح إليهم.



طريق الحديدة

وأفادت المراسلة هديل اليماني بأن الجيش والمقاومة تمكنا من تحرير جبلي العويد والحصن في منطقة العبدلة جنوب منطقة الأخلود، وأن تلك القوات تحاول الالتفاف على خط الحديدة لقطع طريق إمداد الحوثيين.



وقال مصدر عسكري إن الجيش اليمني تمكن من السيطرة على جبال وقرى شمال المندب، وإن المعارك متواصلة الآن بين الجيش ومليشيا الحوثي وقوات صالح في جبال الخزان ومحيط معسكر العمري.



وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن قائد اللواء الثالث للجيش اليمني العميد عمر سعيد الصبيحي قتل مع مرافقيه في مواجهة مع الحوثيين وقوات صالح بمنطقة "ذو باب"، وقالت مراسلة الجزيرة إن قائد اللواء قتل برصاص قناص.



من جانبه، قال الناطق باسم المقاومة في باب المندب أحمد عاطف الصبيحي إن عددا كبيرا من الحوثيين سقطوا بين قتيل ومصاب مقابل مقتل أربعة من عناصر المقاومة وإصابة 11 آخرين.



غارات التحالف

وشنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع الحوثي وصالح في منطقة كهبوب بمديرية المضاربة ومعسكر العمري، كما أشار مصدر عسكري إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي وقوات صالح أثناء المواجهات ونتيجة الغارات.



وفي محافظة صعدة على الحدود اليمنية السعودية قالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بنحو عشر غارات جوية منطقتي العند بمديرية سحار، ومران في مديرية حيدان، وشبكة الاتصالات بجبل الأحمر في مديرية الصفراء.



وفي محافظة شبوة جنوبي البلاد تدور معارك عنيفة لليوم الثالث على التوالي عقب تقدم للجيش والمقاومة باتجاه منطقة الصفحة في جبهة الساق، في محاولة لقطع خط إمدادات المليشيا بالطريق الرابط بين مديرية عسيلان وبيحان العليا.



وفي البيضاء سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي وقوات صالح والمقاومة الشعبية أثناء معارك بجبهة الجماجم في مديرية الزاهر.



(الجزيرة - الألمانية)